Во 2 сезоне 18 серии сериала «Полиция Чикаго» полицейские расследуют дело, связанное с ограблением. В процессе следственных мероприятий устанавливается связь Войта и пропавшего тинейджера. Становится понятно, почему в Чикаго приехал брат Холстеда.
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