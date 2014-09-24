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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 2 Серия 16

Полиция Чикаго 2014 16 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Полиция Чикаго»
Назвать Это Макароны
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2014
Получите мои сигареты
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2014
Станция взвешивания
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2014
Курица, Динамит, Бензопила
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2014
Честная женщина
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2014
Тюремный шар
Сезон 2 / Серия 6 5 ноября 2014
Им придется пройти через меня
Сезон 2 / Серия 7 12 ноября 2014
Назначение года
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2014
Призванный мертвый
Сезон 2 / Серия 9 10 декабря 2014
Не были в одиночестве
Сезон 2 / Серия 10 7 января 2015
Мы не сотрудничаем больше
Сезон 2 / Серия 11 14 января 2015
Дискотека Боб
Сезон 2 / Серия 12 21 января 2015
Комплексованный Маленький Дьявол
Сезон 2 / Серия 13 4 февраля 2015
Мама Эрин
Сезон 2 / Серия 14 11 февраля 2015
Что Вы Делаете
Сезон 2 / Серия 15 18 февраля 2015
Стоя на краю
Сезон 2 / Серия 16 25 февраля 2015
Скажите ее настоящее имя
Сезон 2 / Серия 17 25 марта 2015
Сезон 2 / Серия 18 1 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 19 8 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 20 29 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 21 6 мая 2015
Сезон 2 / Серия 22 13 мая 2015
Сезон 2 / Серия 23 20 мая 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 16 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники городской службы внутренних расследований хотят привлечь Доусона к тайным операциям. Необходимо заключить под стражу людей, которые связаны с пропажей чикагских офицеров.

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