Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 2 Серия 10

Полиция Чикаго 2014 10 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Полиция Чикаго»
Назвать Это Макароны
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2014
Получите мои сигареты
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2014
Станция взвешивания
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2014
Курица, Динамит, Бензопила
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2014
Честная женщина
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2014
Тюремный шар
Сезон 2 / Серия 6 5 ноября 2014
Им придется пройти через меня
Сезон 2 / Серия 7 12 ноября 2014
Назначение года
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2014
Призванный мертвый
Сезон 2 / Серия 9 10 декабря 2014
Не были в одиночестве
Сезон 2 / Серия 10 7 января 2015
Мы не сотрудничаем больше
Сезон 2 / Серия 11 14 января 2015
Дискотека Боб
Сезон 2 / Серия 12 21 января 2015
Комплексованный Маленький Дьявол
Сезон 2 / Серия 13 4 февраля 2015
Мама Эрин
Сезон 2 / Серия 14 11 февраля 2015
Что Вы Делаете
Сезон 2 / Серия 15 18 февраля 2015
Стоя на краю
Сезон 2 / Серия 16 25 февраля 2015
Скажите ее настоящее имя
Сезон 2 / Серия 17 25 марта 2015
Сезон 2 / Серия 18 1 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 19 8 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 20 29 апреля 2015
Сезон 2 / Серия 21 6 мая 2015
Сезон 2 / Серия 22 13 мая 2015
Сезон 2 / Серия 23 20 мая 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники отдела разведки занимаются расследованием дела, связанного с профессором и его психически нездоровым студентом. Они осматривают несколько мест, которые оборудованы ловушками.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Малыш-каратист
Малыш-каратист 19 комментариев
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1192 комментария
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 134 комментария
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше