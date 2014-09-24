Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России

Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)

«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород

«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»

До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми

Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»

На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру

27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты

3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным

«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели