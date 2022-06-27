В 1 сезоне сериала «Пересуд» в центре событий оказываются пятеро заключенных, которые отбывают тюремный срок за тяжкие преступления. Один из них убил несколько человек, второй охотится на женщин и насилует их, третий расправился со своей возлюбленной в пылу ревности, четвертый угоняет дорогие автомобили, а пятый является олигархом в опале. Они едут под конвоем в зал суда на повторное слушание. Внезапно автомобиль, на котором перевозят зэков, попадает в автомобильную аварию. Так арестантам предоставился уникальный случай сбежать из-под стражи, и они не преминули им воспользоваться.