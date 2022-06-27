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Пересуд 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пересуд
Киноафиша Сериалы Пересуд Сезоны Сезон 1

Пересуд 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пересуд»

В 1 сезоне сериала «Пересуд» в центре событий оказываются пятеро заключенных, которые отбывают тюремный срок за тяжкие преступления. Один из них убил несколько человек, второй охотится на женщин и насилует их, третий расправился со своей возлюбленной в пылу ревности, четвертый угоняет дорогие автомобили, а пятый является олигархом в опале. Они едут под конвоем в зал суда на повторное слушание. Внезапно автомобиль, на котором перевозят зэков, попадает в автомобильную аварию. Так арестантам предоставился уникальный случай сбежать из-под стражи, и они не преминули им воспользоваться.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пересуд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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