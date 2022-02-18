В 1 сезоне сериала «Голос ангела» Валентина Вахрамеева работает в деревенском медпункте. Помимо заботы о пациентах, героиню очень тревожит ее младшая сестра Оксана, которая пропала после того, как закончила учебу. В течение несколько лет от девушки не поступало никаких известий. При этом Валя не перестает размещать объявления о поисках. Внезапно ей приходят сведения о том, что в соседнем поселке не так давно видели похожую девушку. Валентина пулей мчится в это место и узнает, что Оксана скончалась в результате ДТП. Скорбящая Валя возвращается в родные края, куда в это же время прибывает предприниматель Роман Плотников из города.