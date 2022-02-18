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Голос ангела 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голос ангела
Киноафиша Сериалы Голос ангела Сезоны Сезон 1

Голос ангела 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голос ангела»

В 1 сезоне сериала «Голос ангела» Валентина Вахрамеева работает в деревенском медпункте. Помимо заботы о пациентах, героиню очень тревожит ее младшая сестра Оксана, которая пропала после того, как закончила учебу. В течение несколько лет от девушки не поступало никаких известий. При этом Валя не перестает размещать объявления о поисках. Внезапно ей приходят сведения о том, что в соседнем поселке не так давно видели похожую девушку. Валентина пулей мчится в это место и узнает, что Оксана скончалась в результате ДТП. Скорбящая Валя возвращается в родные края, куда в это же время прибывает предприниматель Роман Плотников из города.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Голос ангела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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