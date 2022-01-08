В 1 сезоне сериала «Школьная форма Акэби» в центре событий – юная девочка, которая переходит в среднюю школу. Она узнает, что ее приняли в привилегированное учебное заведение для девочек. Впереди Акэби Комити ждет насыщенный год, полный сюрпризов и неожиданностей. Ей предстоит познакомиться со своими новыми одноклассницами и постараться завоевать их расположение. Но больше всего школьница мечтает поскорее надеть специальную форму, которую носят все учащиеся частной академии Робай. Это желание может показаться смешным, но когда Акэби училась в начальной школе, то в классах не набиралось и десяти человек. И такой формы ни у кого не было.