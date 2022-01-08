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Школьная форма Акэби 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школьная форма Акэби
Киноафиша Сериалы Школьная форма Акэби Сезоны Сезон 1

Akebi-chan no Sailor-fuku
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школьная форма Акэби»

В 1 сезоне сериала «Школьная форма Акэби» в центре событий – юная девочка, которая переходит в среднюю школу. Она узнает, что ее приняли в привилегированное учебное заведение для девочек. Впереди Акэби Комити ждет насыщенный год, полный сюрпризов и неожиданностей. Ей предстоит познакомиться со своими новыми одноклассницами и постараться завоевать их расположение. Но больше всего школьница мечтает поскорее надеть специальную форму, которую носят все учащиеся частной академии Робай. Это желание может показаться смешным, но когда Акэби училась в начальной школе, то в классах не набиралось и десяти человек. И такой формы ни у кого не было.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Школьная форма Акэби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2022
График выхода всех сериалов
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