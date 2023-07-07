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Нейт всемогущий 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Нейт всемогущий
Киноафиша Сериалы Нейт всемогущий Сезоны Сезон 2

Big Nate
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нейт всемогущий»

Во 2-м сезоне сериала «Нейт всемогущий» продолжаются захватывающие приключения шестиклассника-озорника, энергичного и отказывающегося подчиняться правилам. Вместе с компанией своих приятелей Нейт продолжает творить шалости, а также выводить из себя преподавательницу обществознания мисс Годфри, которую считает своим злостным врагом. Напомним, в предыдущем сезоне Нейт установил 38 рекордов по количеству опозданий за один месяц. Также он помогал Ди Ди поставить школьный мюзикл, выбрав педагогов в качестве звезд. Кроме того, Нейт и его друзья отлично повеселились в День дурака.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Нейт всемогущий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Проклятие Юкорпико. Часть 1 The Curse of Eewcorpico (1)
Сезон 2 Серия 1
7 июля 2023
Проклятие Юкорпико. Часть 2 The Curse of Eewcorpico (2)
Сезон 2 Серия 2
7 июля 2023
Безумие губ и бровей Mouth Brow Madness
Сезон 2 Серия 3
7 июля 2023
Ароматизированные бородатые вкусняшки-ням-ням Flavor Blasted Beardy Yum Yums
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2023
Бум-рэп Bum Rap
Сезон 2 Серия 5
7 июля 2023
Звезда разорвана A Star is Torn
Сезон 2 Серия 6
7 июля 2023
День ужасов Святого Валентина: Глава 2 Valentine's Day of Horror: Chapter II
Сезон 2 Серия 7
7 июля 2023
Выходной день Нейта Райта Nate Wright's Day Off
Сезон 2 Серия 8
7 июля 2023
К.О.З.Е.Л. Рэклеффа Rackleff's G.O.A.T.
Сезон 2 Серия 9
7 июля 2023
Баллада о Большом Нэйте Ballad of Big Nate
Сезон 2 Серия 10
7 июля 2023
График выхода всех сериалов
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