Во 2-м сезоне сериала «Нейт всемогущий» продолжаются захватывающие приключения шестиклассника-озорника, энергичного и отказывающегося подчиняться правилам. Вместе с компанией своих приятелей Нейт продолжает творить шалости, а также выводить из себя преподавательницу обществознания мисс Годфри, которую считает своим злостным врагом. Напомним, в предыдущем сезоне Нейт установил 38 рекордов по количеству опозданий за один месяц. Также он помогал Ди Ди поставить школьный мюзикл, выбрав педагогов в качестве звезд. Кроме того, Нейт и его друзья отлично повеселились в День дурака.