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Нейт всемогущий 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нейт всемогущий
Киноафиша Сериалы Нейт всемогущий Сезоны Сезон 1

Big Nate
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Нейт всемогущий»

В 1 сезоне сериала «Нейт всемогущий» в центре событий оказывается подросток по имени Нейт Райт, который учится в шестом классе и увлекается рисованием комиксов. Его жизнь никак нельзя назвать спокойной и размеренной. Тинейджер постоянно попадает в различные забавные ситуации, выпутаться из которых порой оказывается нелегко. Нейту помогают его обаяние, озорство и тяга к приключениям, а также лучшие друзья – Фрэнсис и Тедди. Кроме того, у мальчика весьма напряженные отношения с одной из преподавательниц – госпожой Годфр. Он считает ее своим заклятым врагом и часто называет школьной Годзиллой.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Нейт всемогущий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Легенда о Гантинге The Legend of the Gunting
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2022
Иди, Нейт, это твой день рождения Go Nate, It's Your Birthday
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2022
Ужасный День святого Валентина Valentine's Day of Horror
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2022
Катастрофа Catastrophe
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2022
Прыщ The Pimple
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2022
Колокола звенят Belles A Ringin'
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2022
Разрушители времени Time Disruptors
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2022
Воины дикой природы Wilderness Warriors
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2022
Наилучшие планы ячеек Best Laid Cell Plans
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2022
Игра окончена Game Over
Сезон 1 Серия 10
19 августа 2022
До самой смерти мы будем зажигать Til Death Do We Rock
Сезон 1 Серия 11
19 августа 2022
У мамы Рэнди все идет своим чередом Randy's Mom Has Got it Going On
Сезон 1 Серия 12
19 августа 2022
Призрачный шабаш ведьм-мужчин Ghostly Coven of Man Witches
Сезон 1 Серия 13
19 августа 2022
Будущее туманно The Future is Fuzzy
Сезон 1 Серия 14
19 августа 2022
Большая заморозка Big Freeze
Сезон 1 Серия 15
19 августа 2022
Проклятие Эпплуайтов The Curse of the Applewhites
Сезон 1 Серия 16
19 августа 2022
То, что не хотело уходить The Thing That Wouldn't Leave
Сезон 1 Серия 17
19 августа 2022
Войны доброты Kindness Wars
Сезон 1 Серия 18
25 декабря 2022
Дождитесь темноты Wait Until Dark
Сезон 1 Серия 19
25 декабря 2022
Квадратный корень из Тедди The Square Root of Teddy
Сезон 1 Серия 20
25 декабря 2022
Шестнадцать свечей Sixtween Candles
Сезон 1 Серия 21
25 декабря 2022
На вершине одиноко It's Lonely at the Top
Сезон 1 Серия 22
25 декабря 2022
Нейт в сияющих доспехах Nate in Shining Armor
Сезон 1 Серия 23
25 декабря 2022
Бросставание - это трудный процесс Bro-king Up Is Hard To Do
Сезон 1 Серия 24
25 декабря 2022
Нейт на раскаленной жестяной крыше Nate on a Hot Tin Roof
Сезон 1 Серия 25
25 декабря 2022
Первоапрельский розыгрыш The April Fool
Сезон 1 Серия 26
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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