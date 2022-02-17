В 1 сезоне сериала «Нейт всемогущий» в центре событий оказывается подросток по имени Нейт Райт, который учится в шестом классе и увлекается рисованием комиксов. Его жизнь никак нельзя назвать спокойной и размеренной. Тинейджер постоянно попадает в различные забавные ситуации, выпутаться из которых порой оказывается нелегко. Нейту помогают его обаяние, озорство и тяга к приключениям, а также лучшие друзья – Фрэнсис и Тедди. Кроме того, у мальчика весьма напряженные отношения с одной из преподавательниц – госпожой Годфр. Он считает ее своим заклятым врагом и часто называет школьной Годзиллой.