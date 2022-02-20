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Гармоника 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гармоника
Киноафиша Сериалы Гармоника Сезоны Сезон 1

Harmonica
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гармоника»

В 1 сезоне сериала «Гармоника» в центре событий оказывается семейная пара – Гарри и Моника, которые шестнадцать лет назад пользовались большим успехом. Они создали свой музыкальный коллектив, играли в стиле кантри и обзавелись целой армией поклонников. Супруги выступали на больших площадках и часто собирали аншлаги. Но с тех пор утекло много воды, и ситуация несколько поменялась. В их семейных отношениях наступил кризис, да и карьера давно пошла на спад. Внезапно поступает предложение организовать ностальгическое гастрольное турне. Моника ставит Гарри ультиматум – они отправляются в тур или же она подает на развод.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Гармоника График выхода всех сериалов
Сезон 1
Это может быть новый старт It could be a fresh start
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2022
Чего вы боитесь? What are you afraid of?
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2022
Отпусти ее Let her go
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2022
Темная плотина Dam that's dark
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2022
У тебя всегда есть выбор You always have a choice
Сезон 1 Серия 5
20 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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