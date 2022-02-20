В 1 сезоне сериала «Гармоника» в центре событий оказывается семейная пара – Гарри и Моника, которые шестнадцать лет назад пользовались большим успехом. Они создали свой музыкальный коллектив, играли в стиле кантри и обзавелись целой армией поклонников. Супруги выступали на больших площадках и часто собирали аншлаги. Но с тех пор утекло много воды, и ситуация несколько поменялась. В их семейных отношениях наступил кризис, да и карьера давно пошла на спад. Внезапно поступает предложение организовать ностальгическое гастрольное турне. Моника ставит Гарри ультиматум – они отправляются в тур или же она подает на развод.