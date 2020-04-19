В 1 сезоне сериала «Снайпер. Офицер СМЕРШ» действие разворачивается под Сталинградом в годы войны. Молодой снайпер по фамилии Егоров доблестно отстреливается от целого батальона немцев, давая своему полку возможность вырваться из вражеских тисков. Такой героизм выводит из себя одного из фашистских командующих – Лотара фон Дибица. Теперь у него личные счеты к парню, и во время очередной атаки Дибиц похищает его невесту Евгению. Спустя несколько лет Егоров организует ловушку на шпиона в Белоруссии… и в нее неожиданно попадает возлюбленная, которую он уже не чаял увидеть. Выясняется, что у Дибица есть рычаг давления на девушку.