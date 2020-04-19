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Снайпер. Офицер СМЕРШ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Снайпер. Офицер СМЕРШ
Киноафиша Сериалы Снайпер. Офицер СМЕРШ Сезоны Сезон 1

Снайпер. Офицер СМЕРШ 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снайпер. Офицер СМЕРШ»

В 1 сезоне сериала «Снайпер. Офицер СМЕРШ» действие разворачивается под Сталинградом в годы войны. Молодой снайпер по фамилии Егоров доблестно отстреливается от целого батальона немцев, давая своему полку возможность вырваться из вражеских тисков. Такой героизм выводит из себя одного из фашистских командующих – Лотара фон Дибица. Теперь у него личные счеты к парню, и во время очередной атаки Дибиц похищает его невесту Евгению. Спустя несколько лет Егоров организует ловушку на шпиона в Белоруссии… и в нее неожиданно попадает возлюбленная, которую он уже не чаял увидеть. Выясняется, что у Дибица есть рычаг давления на девушку.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Снайпер. Офицер СМЕРШ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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