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Проклятая недвижимость 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Проклятая недвижимость
Киноафиша Сериалы Проклятая недвижимость Сезоны Сезон 1

Daebakbudongsan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятая недвижимость»

В 1 сезоне сериала «Проклятая недвижимость» молодая и привлекательная корейская девушка Хон Джи-а открывает собственное риелторское агентство. От сотен конкурентов ее фирму отличает одна удивительная особенность. Джи-а умеет очищать дома и квартиры от дурной энергии и отправлять на тот свет бродящих среди людей злых духов. Способность видеть призраков и других потусторонних существ героиня унаследовала от старших женщин своей семьи. Однажды Хон Джи-а сталкивается с мошенником О Ин-бомом. Парень открывает такое же агентство, хотя не только не имеет схожего дара, но и не верит в сверхъестественное.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Проклятая недвижимость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 мая 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 мая 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 мая 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 июня 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 июня 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 июня 2021
График выхода всех сериалов
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