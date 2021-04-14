В 1 сезоне сериала «Проклятая недвижимость» молодая и привлекательная корейская девушка Хон Джи-а открывает собственное риелторское агентство. От сотен конкурентов ее фирму отличает одна удивительная особенность. Джи-а умеет очищать дома и квартиры от дурной энергии и отправлять на тот свет бродящих среди людей злых духов. Способность видеть призраков и других потусторонних существ героиня унаследовала от старших женщин своей семьи. Однажды Хон Джи-а сталкивается с мошенником О Ин-бомом. Парень открывает такое же агентство, хотя не только не имеет схожего дара, но и не верит в сверхъестественное.