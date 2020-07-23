В 1 сезоне сериала «Любовь в рабочие недели» главные герои возвращаются из коронавирусной самоизоляции в свои офисы. Пик эпидемии позади, и жизнь постепенно входит в привычное русло. Однако последствия карантина и продолжительных незапланированных «каникул» в кругу семей дают о себе знать. Гарика и Соню после снятия ограничений первым делом решает навестить «любимая» теща. Перспектива ее визита заставляет парня вновь мечтать об отмене рейсов. Расставшимся Кристине и Андрею снова приходится работать в одном помещении. А Валера и Ира никак не могут восстановить семейный бизнес и доверие.