Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь в нерабочие недели 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любовь в нерабочие недели
Киноафиша Сериалы Любовь в нерабочие недели Сезоны Сезон 1

Любовь в нерабочие недели 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь в нерабочие недели»

В 1 сезоне сериала «Любовь в рабочие недели» главные герои возвращаются из коронавирусной самоизоляции в свои офисы. Пик эпидемии позади, и жизнь постепенно входит в привычное русло. Однако последствия карантина и продолжительных незапланированных «каникул» в кругу семей дают о себе знать. Гарика и Соню после снятия ограничений первым делом решает навестить «любимая» теща. Перспектива ее визита заставляет парня вновь мечтать об отмене рейсов. Расставшимся Кристине и Андрею снова приходится работать в одном помещении. А Валера и Ира никак не могут восстановить семейный бизнес и доверие.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Любовь в нерабочие недели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 июля 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 июля 2020
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше