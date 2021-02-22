В 1 сезоне сериала «Далекие странники» воин Чжоу Цзышу служит в личной охране короля. Однако после гибели своего брата он покидает дворец и становится вольным наемником. Однажды он узнает, что все отважные воины королевства заняты поисками частей магического артефакта – стеклянного медальона. Он необходим, чтобы открыть тайник, который остался, по легенде, после гибели великого демона Жун Сюаня. Тот, кто найдет клад, полный волшебного демонического оружия, станет абсолютно непобедимым и бессмертным. В это время Цзышу знакомится с воином Вэнь Кэсином. Вместе они решают попытать удачу в поисках.