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Далекие странники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Далекие странники
Киноафиша Сериалы Далекие странники Сезоны Сезон 1

Word of Honor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Далекие странники»

В 1 сезоне сериала «Далекие странники» воин Чжоу Цзышу служит в личной охране короля. Однако после гибели своего брата он покидает дворец и становится вольным наемником. Однажды он узнает, что все отважные воины королевства заняты поисками частей магического артефакта – стеклянного медальона. Он необходим, чтобы открыть тайник, который остался, по легенде, после гибели великого демона Жун Сюаня. Тот, кто найдет клад, полный волшебного демонического оружия, станет абсолютно непобедимым и бессмертным. В это время Цзышу знакомится с воином Вэнь Кэсином. Вместе они решают попытать удачу в поисках.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Далекие странники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 марта 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 марта 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 марта 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 марта 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 марта 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 марта 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 марта 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
8 марта 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 марта 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
10 марта 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 марта 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
12 марта 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 марта 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
15 марта 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
16 марта 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
17 марта 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
18 марта 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
19 марта 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
20 марта 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
21 марта 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
22 марта 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
23 марта 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
24 марта 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
25 марта 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
26 марта 2021
График выхода всех сериалов
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