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Анджела Блэк 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анджела Блэк
Киноафиша Сериалы Анджела Блэк Сезоны Сезон 1

Angela Black 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анджела Блэк»

В 1 сезоне сериала «Анджела Блэк» молодая и привлекательная женщина живет в роскошном доме вместе с любящим мужем-бизнесменом и двумя чудесными сыновьями. Однако на самом деле судьба Анджелы вовсе не так безоблачна, как думают друзья и соседи. Оливер – настоящий домашний тиран, готовый ни за что накричать на жену или даже избить ее до полусмерти. Но женщина терпит его издевательства и скрывает все от знакомых, чтобы у детей была полноценная семья. Отдушиной для нее является благотворительность – помощь животным из приюта. Но однажды Анджела узнает, что супруг намерен развестись с ней и отобрать у нее сыновей. Она решает бороться.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Анджела Блэк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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