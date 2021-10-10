В 1 сезоне сериала «Анджела Блэк» молодая и привлекательная женщина живет в роскошном доме вместе с любящим мужем-бизнесменом и двумя чудесными сыновьями. Однако на самом деле судьба Анджелы вовсе не так безоблачна, как думают друзья и соседи. Оливер – настоящий домашний тиран, готовый ни за что накричать на жену или даже избить ее до полусмерти. Но женщина терпит его издевательства и скрывает все от знакомых, чтобы у детей была полноценная семья. Отдушиной для нее является благотворительность – помощь животным из приюта. Но однажды Анджела узнает, что супруг намерен развестись с ней и отобрать у нее сыновей. Она решает бороться.