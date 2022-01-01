Американский фантастический мини-сериал «Красавица и чудовище» – это история, которая разворачивается во вселенной Красавицы и Чудовища за несколько лет до оригинального сюжета. В центре событий оказываются Гастон и ЛеФу, которые отправляются в путешествие вместе со сводной сестрой ЛеФу, Тилли. В дороге с ними происходит множество забавных и романтических приключений. Тайны прошлого раскрываются, а опасностей становится все больше. Кроме того, у героев появляются враги, но на помощь к ним приходят старые друзья.