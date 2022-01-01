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Киноафиша Сериалы Красавица и чудовище
Красавица и чудовище ( - …) Beauty and the Beast
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Американский фантастический мини-сериал «Красавица и чудовище» – это история, которая разворачивается во вселенной Красавицы и Чудовища за несколько лет до оригинального сюжета. В центре событий оказываются Гастон и ЛеФу, которые отправляются в путешествие вместе со сводной сестрой ЛеФу, Тилли. В дороге с ними происходит множество забавных и романтических приключений. Тайны прошлого раскрываются, а опасностей становится все больше. Кроме того, у героев появляются враги, но на помощь к ним приходят старые друзья.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Люк Эванс
Люк Эванс
Рита Ора
Рита Ора
Джош Гад
Джош Гад
Фра Фи
Бриана Миддлтон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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