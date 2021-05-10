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Разрушение к Вашим услугам 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Разрушение к Вашим услугам
Киноафиша Сериалы Разрушение к Вашим услугам Сезоны Сезон 1

Eoneu nal uri jip hyeokgwaneuro myeolmangi deuleowatta 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разрушение к Вашим услугам»

В 1-м сезоне сериала «Разрушение к вашим услугам» молодая девушка по имени Дон Ген работает редактором интернет-романов. Ее размеренная жизнь в одночасье разрушается. Врачи сообщают девушке, что у нее найдено онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили в мозгу. Медики считают, что девушке осталось жить около трех месяцев. В ярости и отчаянии Дон Ген проклинает весь мир, желая, чтобы он был разрушен. Тут же в ее жизни появляется таинственный незнакомец, который оказывается духом. Он предлагает девушке заключить с ним сделку, которая кажется весьма рискованной...

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Разрушение к Вашим услугам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 июня 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 июня 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 июня 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 июня 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 июня 2021
График выхода всех сериалов
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