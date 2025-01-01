Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Деревенская драма 2022, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Деревенская драма Сезоны Сезон 1

Деревенская драма
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Деревенская драма»

В 1 сезоне сериала «Деревенская драма» действие разворачивается в отдаленном советском селе в 60-е годы. Кирилл и Надя воспитывают двоих сыновей и в целом живут счастливо, хоть и без особой страсти. Однако история страны оставляет отпечаток и на истории их семьи. Правительство запускает программу «Остаемся всем классом в родной деревне», чтобы поддержать село. По этому случаю из города приезжает партийный руководитель Вадим. Неожиданно Кирилл безумно влюбляется в его супругу Валю. Скорая смерть Вадима на охоте, конечно же, наталкивает соседей на определенные подозрения, и Кирилл отправляется в тюрьму.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Деревенская драма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше