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Винчестеры 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Винчестеры
Киноафиша Сериалы Винчестеры Сезоны Сезон 1

The Winchesters
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Винчестеры»

В 1 сезоне сериала «Винчестеры» центральными героями оказываются родители Дина и Сэма – Джон и Мэри. Становится известна история их знакомства, которое и привело к женитьбе. Старший сын пары родился, когда Мэри было 24 года. Спустя 4 года на свет появился Сэм, а еще через полгода женщина погибла. В 2005 году братья очутились в своем старом дом в Лоуренсе, расположенном в штате Канзас. Они выяснили, что призрак их матери по-прежнему живет там. В 2007 году Сэм при помощи Желтоглазого демона узнал, как погибла Мэри. Оказывается, она была знакома с Желтоглазым демоном раньше. Возможно, именно он стер с лица земли близких людей четы Винчестеров.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Винчестеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2022
Учите своих детей хорошо Teach Your Children Well
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2022
Ты заблудилась, маленькая девочка You're Lost Little Girl
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2022
Мастера войны Masters of War
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
Легенда о разуме Legend of a Mind
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2022
Искусство умирать Art of Dying
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2022
Размышления Reflections
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2022
Держись за свою жизнь Hang on to Your Life
Сезон 1 Серия 8
24 января 2023
Бросай свою судьбу на ветер Cast Your Fate To the Wind
Сезон 1 Серия 9
31 января 2023
Подозрительные мысли Suspicious Minds
Сезон 1 Серия 10
7 февраля 2023
У тебя есть друг You've Got a Friend
Сезон 1 Серия 11
21 февраля 2023
Слезы клоуна The Tears of a Clown
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2023
Эй, это не способ попрощаться Hey, That's No Way to Say Goodbye
Сезон 1 Серия 13
7 марта 2023
График выхода всех сериалов
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