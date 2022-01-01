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Киноафиша Сериалы Кризис среднего возраста Маколея Калкина
Кризис среднего возраста Маколея Калкина ( - …) Macaulay Culkin’s Midlife Crisis
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Документальный сериал-автобиография «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» – это история о звезде дилогии «Один дома». Актеру, который запомнился всем ребенком, исполнилось 40 лет. Этот возраст вызвал у него огромное количество вопросов, и Маколей решил исследовать данную тему, опросив людей в разных уголках земного шара. Идея проекта возникла после публикации, которую Калкин разместил в «Твиттере» в 2020 году. Он напомнил тем, кто сохранил в памяти экранный образ Кевина, что старение никого не обойдет стороной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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