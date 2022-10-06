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Уокер: Независимость 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уокер: Независимость
Киноафиша Сериалы Уокер: Независимость Сезоны Сезон 1

Walker: Independence
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уокер: Независимость»

В 1 сезоне сериала «Уокер: Независимость» события происходят в 1800-е годы. Богатая уроженка Бостона Эбби Уокер отправляется со своим мужем в поездку на Запад. Там мистера Уокера жестоко убивают прямо в присутствии жены. Оставшись одна, Эбби мечтает отыскать людей, виновных в гибели ее супруга, и заставить их ответить за содеянное. В дороге женщина встречает Хойта Роулинса, привлекательного преступника. Герои понимают, что их цели схожи, и решают продолжить свой путь вместе. Путешествие Эбби и Хойта приводит их в Индепенденс, штат Техас, где они встречают людей, которые бегут от своего прошлого...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уокер: Независимость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2022
Домой к незнакомцу Home To A Stranger
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2022
Кровь и виски Blood & Whiskey
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2022
Римский мир Pax Romana
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2022
Друг дьявола Friend of the Devil
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2022
Случайные действия Random Acts
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2022
Сова и Стрела The Owl and The Arrow
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2022
Смерть Мэри Коллинз The Death of Mary Collins
Сезон 1 Серия 8
12 января 2023
Странные партнеры Strange Bedfellows
Сезон 1 Серия 9
19 января 2023
Ва-банк All In
Сезон 1 Серия 10
26 января 2023
Питтсбургская ветряная мельница The Pittsburgh Windmill
Сезон 1 Серия 11
16 февраля 2023
Как мы сюда попали How We Got Here
Сезон 1 Серия 12
23 февраля 2023
Пусть его повесят Let Him Hang
Сезон 1 Серия 13
2 марта 2023
График выхода всех сериалов
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