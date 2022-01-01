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Киноафиша Сериалы Война врат
Война врат ( - …) Riftwar
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Американский фантастический сериал «Война врат» снят по мотивам одноименного книжного цикла писателя Раймонда Фэйста. Однажды ночью начался страшный ураган, и молодой человек по имени Паг оказался в доме могущественного волшебника. Эта встреча кардинально изменила всю его дальнейшую жизнь, ибо спустя некоторое время через волшебные Врата в Королевство Островов вошли войска Империи. По воле случая, подопечному чародея пришлось принимать участие в битве и сыграть роковую роль в судьбе двух магических миров.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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