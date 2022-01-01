Американский фантастический сериал «Война врат» снят по мотивам одноименного книжного цикла писателя Раймонда Фэйста. Однажды ночью начался страшный ураган, и молодой человек по имени Паг оказался в доме могущественного волшебника. Эта встреча кардинально изменила всю его дальнейшую жизнь, ибо спустя некоторое время через волшебные Врата в Королевство Островов вошли войска Империи. По воле случая, подопечному чародея пришлось принимать участие в битве и сыграть роковую роль в судьбе двух магических миров.