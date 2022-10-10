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Настоящий американец: Возвращение домой 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Настоящий американец: Возвращение домой
Киноафиша Сериалы Настоящий американец: Возвращение домой Сезоны Сезон 2

All American: Homecoming
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Настоящий американец: Возвращение домой»

Во 2 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» продолжается история о молодой теннисистке из Беверли-Хиллз и бейсболисте из Чикаго, которые занимаются спортом в студенческой команде, а также преодолевают взлеты, падения и другие трудности, связанные с началом взрослой жизни без присмотра родителей в престижном колледже для чернокожих. Когда героев списывают со всех счетов, им кажется, что жизнь остановилась. Вариантов два – либо принять такое положение дел, либо восстановиться и бороться за место под солнцем. Симона и Деймон явно не из тех, кто привык к поражениям.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Настоящий американец: Возвращение домой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нам нужна резолюция We Need a Resolution
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2022
Никакой любви No Love
Сезон 2 Серия 2
17 октября 2022
Мой, себя и я My, Myself and I
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2022
Нас не тронут We Shall Not Be Moved
Сезон 2 Серия 4
7 ноября 2022
Больше никакой драмы No More Drama
Сезон 2 Серия 5
14 ноября 2022
Освободи свой разум Free Your Mind
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2022
Честность Integrity
Сезон 2 Серия 7
28 ноября 2022
Раскачай лодку Rock the Boat
Сезон 2 Серия 8
23 января 2023
Трудное место Hard Place
Сезон 2 Серия 9
30 января 2023
Танцевать с моим отцом Dance with My Father
Сезон 2 Серия 10
6 февраля 2023
Я могу сказать I Can Tell
Сезон 2 Серия 11
13 февраля 2023
Под маской Behind the Mask
Сезон 2 Серия 12
20 февраля 2023
Проиграть, чтобы выиграть Lose to Win
Сезон 2 Серия 13
13 марта 2023
Отстаивать что-то Stand Up for Something
Сезон 2 Серия 14
20 марта 2023
Дневник Diary
Сезон 2 Серия 15
27 марта 2023
График выхода всех сериалов
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