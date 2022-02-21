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Настоящий американец: Возвращение домой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Настоящий американец: Возвращение домой
Киноафиша Сериалы Настоящий американец: Возвращение домой Сезоны Сезон 1

All American: Homecoming
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Настоящий американец: Возвращение домой»

В 1 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» зрители знакомятся с университетом Брингстон, который имеет весомую репутацию среди высших учебных заведений. Согласно установленному порядку, здесь получают образование только афроамериканцы – так они избавлены от столкновений с расовой нетерпимостью в стенах колледжа. Сюда поступает молодая привлекательная девушка по имени Симона Хиккс, которая профессионально занимается теннисом. Она переехала в общежитие из престижного района Беверли-Хиллз, где познакомилась с обаятельным молодым человеком – Дэймоном Симсом, подающим надежды бейсболистом из Чикаго.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Настоящий американец: Возвращение домой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Это Твое: Ты It's Yours: Do You
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2022
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2022
Любовь и война Love and War
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2022
Если бы ты только знал If Only You Knew
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2022
Правда ранит Truth Hurts
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
Семейное дело Family Affair
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2022
Счастливого пути Godspeed
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2022
Просто друг Just a Friend
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2022
Простые люди Ordinary People
Сезон 1 Серия 9
25 апреля 2022
Двигаться дальше Move On
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2022
Что теперь? What Now?
Сезон 1 Серия 11
9 мая 2022
Признания Confessions
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2022
Незаменимый Irreplaceable
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2022
График выхода всех сериалов
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