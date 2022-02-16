Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сетка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сетка
Киноафиша Сериалы Сетка Сезоны Сезон 1

Geurideu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 21 минута
О чем 1-й сезон сериала «Сетка»

В 1 сезоне сериала «Сетка» действие происходит в 1997 году. В городе появляется неведомая сила, которая приходит на помощь человечеству и бесследно пропадает. Проходит почти четверть века, и сущность появляется снова. Таинственный призрак оказывает содействие серийному насильнику, который с его помощью уходит от правосудия. Сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы поймать загадочную сущность. В скором времени к охоте присоединяются агенты спецслужбы. Однако выйти на след мистической субстанции и, тем более, перехитрить ее оказывается задачей не из простых.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Сетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше