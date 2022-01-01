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Киноафиша Сериалы Городской ковбой
Городской ковбой ( - …) Urban Cowboy
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Paramount+
О чем сериал

Сериал «Городской ковбой» основан на сюжете одноименной полнометражной картины. Действие разворачивается в 80-е годы. В центре событий оказывается главный герой оригинальной ленты Бад Дэвис, который покидает ферму, где провел ранние годы своей жизни, и перебирается в большой техасский город Хьюстон. Оригинальный фильм посвящен истории отношений Бада и девушки Сисси. Герои познакомились в хонки-тонк-баре, где Бад отдыхал после рабочего дня. В многосерийном проекте будет использована культовая музыка 80-х годов.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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