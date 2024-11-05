Меню
Преступление и наказание 1992
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Актеры и роли
А есть ли фамильное сходство? Вот как в детстве выглядел Иван Янковский (фото)
Звезда «Преступления и наказания» неожиданно разоткровенничался в блоге.
Написать
5 ноября 2024 10:48
Это заметят не все: «Преступление и наказание» как две капли воды похож на другой сериал
Режиссером обоих проектов является Владимир Мирзоев, и его авторский стиль все больше походит на самоповтор.
Написать
5 ноября 2024 08:27
«Преступление» Жизневского: как талантливый актер незаметно стал заложником одного образа
Артист востребован и популярен, но только в определенном амплуа.
Написать
4 ноября 2024 16:11
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
