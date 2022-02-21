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Эндшпиль 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эндшпиль
Киноафиша Сериалы Эндшпиль Сезоны Сезон 1

The Endgame
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эндшпиль»

В 1 сезоне сериала «Эндшпиль» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Елена Федорова. Она обладает большими связями в преступном мире, недюжинными интеллектуальными способностями и сумасшедшим женским обаянием. Амбициозная преступница, даже оказавшись за решеткой, продолжает осуществлять координацию нескольких успешных операций, связанных с захватом крупных банков. Криминальный авторитет привлекла к себе внимание ФБР, особенно – агента Вэл Тернер. Жесткая и принципиальная сотрудница спецслужбы пойдет на все, чтобы помешать гениальной злоумышленнице.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Эндшпиль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2022
Сказочная свадьба Fairytale Wedding
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2022
Похороните Леде Bury The Lede
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2022
№1 c пулей #1 With A Bullet
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2022
Золотая лихорадка Gold Rush
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
Судья, присяжные и палач Judge, Jury and Executioner
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2022
Ночевка Sleepover
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2022
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2022
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Сезон 1 Серия 9
25 апреля 2022
Долго и счастливо Happily Ever After
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2022
График выхода всех сериалов
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