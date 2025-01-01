Матанги[поёт; Моане]Ты не знаешь, как тебе повезло?/ Ты — единственное, что тебя останавливает./ А я застрял как статическое электричество./ Можешь представить?/ Жизнь, застрявшая в мраке?/ У тебя есть шанс,/ так хватай его!/ Я знаю, ты боишься,/ но жизнь не справедлива./ Она полна выборов, больших и маленьких./ Но доверься падению, и ты сможешь получить всё!
Kele[парализован ударами стрел Какаморы; невнятно]Но мы же желейные! Как мы будем противостоять этой ракушке, если мы желейные?
Moni[читая пиктограммы Каканомора]Их остров... находился в той же местности, что и Монтуфету... Когда Нало проклял Монтуфету... Они были отрезаны от своего острова... и с тех пор они отделены от своего острова.
Moana[Моана делится с Маури о тяжелом бремени ответственности в своем путешествии. Она поднимает взгляд и видит, что Маури принимает облик "Шар-главы"; встревожена]Это серьезно!