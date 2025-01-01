Moana Лото! Что ты делаешь?

Loto Я чиню! Улучшаю!

Moana Хорошо... Чекуша идеальна такая, какая есть.

Loto Идеал — это миф. Есть только провал, потом учеба, потом смерть.

Moni [_Делает фотографии команды и Моаны_] О, конечно! Вот почему ты навигатор!

Moana [_Лото обрезает веревки для улучшения_] Нет, нет! Ребята, на нас вся океан, так что нам нужно собраться, держаться курса и следить за всем на челне — Подождите, а где фермер?

Kele [_Пуа падает на Келе_] Ай! Когда челн перестанет двигаться?

Moana Ну, мы как бы на океане. Ого! Мони?

Loto Лото. Мони — это другой.

Moana Ребята, мы никогда не доберемся — Ого! Если вы не примете океан!

Loto Нужно принять воду.

Kele Лото, я не умею плавать!

Moni [_Фотографии падают в воду_] Ах, теперь все выглядят грустно.

Loto [_Команда спорит и занята своими интересами, а Моана хлопает в ладоши и танцует_] Я не понимаю, что вы делаете.