Цитаты из сериала Моана

[из трейлера]
Moana Мaui?
Maui [берет Хей Хея] Закуска на лодке!
[Пуа падает в другую руку]
Maui Обновление закуски на лодке! Бекон *и* яйца?
[Пуа фыркает]
Maui Почему ты не привел свинью в прошлый раз?
Kele Ты выглядишь как камень в почках.
Maui А ты выглядишь как тот, кто знает, что это такое.
Kele Я старейшина!
Maui А мне 3000 лет, так что я еще старейшина.
Maui [Увидев магическую бурю] Теперь я немного скучаю по этому гигантскому лавовому монстру.
Moana Все еще не принцесса.
Maui Многие с этим не согласятся.
[Мини-Мауи смотрит на зрителей]
Мaui [Увидел Хей Хей. В восторге] Снек на лодке!
[пауза. Серьезным тоном.]
Мaui Снек на лодке?
[Смотрит угрюмо на команду]
Мaui Где Моана?
Moana Лото! Что ты делаешь?
Loto Я чиню! Улучшаю!
Moana Хорошо... Чекуша идеальна такая, какая есть.
Loto Идеал — это миф. Есть только провал, потом учеба, потом смерть.
Moana Мони... весло?
Moni [_Делает фотографии команды и Моаны_] О, конечно! Вот почему ты навигатор!
Moana [_Лото обрезает веревки для улучшения_] Нет, нет! Ребята, на нас вся океан, так что нам нужно собраться, держаться курса и следить за всем на челне — Подождите, а где фермер?
Kele [_Пуа падает на Келе_] Ай! Когда челн перестанет двигаться?
Moana Ну, мы как бы на океане. Ого! Мони?
Loto Лото. Мони — это другой.
Moana Ребята, мы никогда не доберемся — Ого! Если вы не примете океан!
Loto Нужно принять воду.
Kele Лото, я не умею плавать!
Moana Эм, ну, окей...
Moni [_Фотографии падают в воду_] Ах, теперь все выглядят грустно.
Loto [_Команда спорит и занята своими интересами, а Моана хлопает в ладоши и танцует_] Я не понимаю, что вы делаете.
Moana Ребята, мы хотим добраться до Мотубету, снять проклятие Нало, мы должны сплотиться. Найти наш ритм!
Moana Эй, Мауй, я не знаю, где ты, но мне реально нужна твоя помощь.
Moana Мауй! О, Мони!
Moni На самом деле, нас двое. Мауй и я. Это часть серии.
Moana Ух ты.
Moni Знаешь, жаль, что Мауй не здесь. Тебе действительно нужен кто-то, кто знает все старые истории. И кто-то, кто супер сильный и с классной прической и просто...
Moana Думаю, я знаю кого-то, кто чем-то похож.
Moni Да! Я иду с Моаной на призыв предков! Уууу! Готовься к свидетельствам!
Моана [repeated line; to Simea, screaming excitedly] Маленькая сестричка!
Симея [also screaming excitedly] Большая сестра!
Kele Я не люблю петь вместе.
Maui Можно мне чии-ху?
Матанги [поёт; Моане] Ты не знаешь, как тебе повезло?/ Ты — единственное, что тебя останавливает./ А я застрял как статическое электричество./ Можешь представить?/ Жизнь, застрявшая в мраке?/ У тебя есть шанс,/ так хватай его!/ Я знаю, ты боишься,/ но жизнь не справедлива./ Она полна выборов, больших и маленьких./ Но доверься падению, и ты сможешь получить всё!
Kele [парализован ударами стрел Какаморы; невнятно] Но мы же желейные! Как мы будем противостоять этой ракушке, если мы желейные?
Moni [читая пиктограммы Каканомора] Их остров... находился в той же местности, что и Монтуфету... Когда Нало проклял Монтуфету... Они были отрезаны от своего острова... и с тех пор они отделены от своего острова.
Moana [Моана делится с Маури о тяжелом бремени ответственности в своем путешествии. Она поднимает взгляд и видит, что Маури принимает облик "Шар-главы"; встревожена] Это серьезно!
Maui [неловко] Тебя что-то отвлекает?
Loto [Моана и её команда только что были облиты слизью от какаморы; Лото пробует немного этой слизи] Хм, похоже на кокосы.
Moana Было бы проще, если бы мы не были в замешательстве.
Simea Тебе нужно отправить Маури, чтобы ты осталась со мной!
