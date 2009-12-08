Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате

Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»

«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд

«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика

Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника

«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке

Не «Битва за битвой»: Empire выбрал лучший фильм 2025 года — и неожиданно заполнил топ-10 хоррорами

Насколько подорожали покупки Кевина из «Один дома» в магазине за 35 лет? В 2025 году такой фильм превратился бы в хоррор

«Тепло ли тебе, девица?»: почему Настенька из «Морозко» не сказала, что замерзает – дело не в скромности, а в жутком обряде