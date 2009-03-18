Меню
Давай еще, Тэд 2009 - 2010 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Давай еще, Тэд
Киноафиша Сериалы Давай еще, Тэд Сезоны Сезон 1
Better Off Ted 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 20 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Давай еще, Тэд»

Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2009
Герои Heroes
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2009
Сквозь розовые цветные костюмы HAZMAT Through Rose Colored HAZMAT Suits
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2009
Расовая Чувствительность Racial Sensitivity
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2009
Для победы нужна таблетка Win Some, Dose Some
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2009
Прощай Мистер Чипс Goodbye Mr. Chips
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2009
Счастье Get Happy
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2009
Ты мой босс You Are the Boss of Me
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2009
Биоперетасовка Bioshuffle
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2009
Доверяй, но проверяй Trust and Consequences
Сезон 1 Серия 10
14 июля 2009
Пап, поможешь расчесаться? Father, Can You Hair Me?
Сезон 1 Серия 11
21 июля 2009
Абракадабра Jabberwocky
Сезон 1 Серия 12
11 августа 2009
Тайны и жизни Secrets and Lives
Сезон 1 Серия 13
11 августа 2009
