Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Давай еще, Тэд 2009 - 2010 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Давай еще, Тэд
Сезоны
Сезон 1
Better Off Ted
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
18 марта 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
20
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Давай еще, Тэд»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
18 марта 2009
Герои
Heroes
Сезон 1
Серия 2
25 марта 2009
Сквозь розовые цветные костюмы HAZMAT
Through Rose Colored HAZMAT Suits
Сезон 1
Серия 3
1 апреля 2009
Расовая Чувствительность
Racial Sensitivity
Сезон 1
Серия 4
8 апреля 2009
Для победы нужна таблетка
Win Some, Dose Some
Сезон 1
Серия 5
15 апреля 2009
Прощай Мистер Чипс
Goodbye Mr. Chips
Сезон 1
Серия 6
22 апреля 2009
Счастье
Get Happy
Сезон 1
Серия 7
5 мая 2009
Ты мой босс
You Are the Boss of Me
Сезон 1
Серия 8
23 июня 2009
Биоперетасовка
Bioshuffle
Сезон 1
Серия 9
30 июня 2009
Доверяй, но проверяй
Trust and Consequences
Сезон 1
Серия 10
14 июля 2009
Пап, поможешь расчесаться?
Father, Can You Hair Me?
Сезон 1
Серия 11
21 июля 2009
Абракадабра
Jabberwocky
Сезон 1
Серия 12
11 августа 2009
Тайны и жизни
Secrets and Lives
Сезон 1
Серия 13
11 августа 2009
График выхода всех сериалов
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Режиссер культовой «Обители зла» обожает русские мульты настолько, что предложил жене сыграть Лунтика: «Для Маши – старовата»
Не «Битва за битвой»: Empire выбрал лучший фильм 2025 года — и неожиданно заполнил топ-10 хоррорами
«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667