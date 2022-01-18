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Засуха 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Засуха
Киноафиша Сериалы Засуха Сезоны Сезон 1

Sequía
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Засуха»

В 1 сезоне сериала «Засуха» события разворачиваются в небольшом поселении, которое находится на границе Испании и Португалии. Местные жители наблюдали, как в эти места пришла засуха. В водохранилище Кампомедиано полицейские обнаруживают два трупа с огнестрельными ранениями. Расследованием занимаются комиссар Ортис и его напарница – инспектор Даниэла Янес. Им необходимо выяснить, каким образом произошли эти два убийства, и призвать виновных к ответственности. В результате следственных действий выяснится, что к преступлению имеют отношение две семьи, тайно связанные между собой. 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Засуха График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2022
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2022
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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