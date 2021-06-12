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Любовь… А также брак и развод 2021 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Любовь… А также брак и развод
Киноафиша Сериалы Любовь… А также брак и развод Сезоны Сезон 2

Gyeolhonjaksa ihonjakgok 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Любовь… А также брак и развод»

Во 2 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» история трех женщин, работающих на радио, продолжается. Они все также пытаются разобраться в хаосе своей личной жизни, решить рабочие проблемы и проторить себе путь к счастью. Бу Хе Рён 3 года находится в браке с судьей по имени Пан Са Хён. Родителями они становиться не собираются. Са Пи Ён всеми силами стремиться быть отличной матерью и супругой. Ее романтичный муж Шин Ю Шин работает врачом в области нейропсихиатрии и управляет собственной клиникой. А Ли Ши Ын все свободное от работы время посвящает заботе о своем муже-профессоре и детях.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Любовь… А также брак и развод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
20 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 июня 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
4 июля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
10 июля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
11 июля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
17 июля 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
18 июля 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
24 июля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
1 августа 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
7 августа 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
8 августа 2021
График выхода всех сериалов
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