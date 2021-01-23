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Любовь… А также брак и развод 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь… А также брак и развод
Киноафиша Сериалы Любовь… А также брак и развод Сезоны Сезон 1

Gyeolhonjaksa ihonjakgok 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь… А также брак и развод»

В 1 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» в центре событий оказываются три сотрудницы радиостанции. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, все они сталкиваются со схожими проблемами в семейной жизни. 30-летняя Бу Хе Рён раньше работала диктором, а теперь стала диджеем. Она стремится к балансу между профессиональной и личной жизнью. 40-летняя Са Пи Ён продюсирует радиопередачи и старается быть примерной супругой и хорошей матерью. А 50-летняя Ли Ши Ын является автором радиопрограмм. Она 30 лет замужем и пережила немало трудностей. Ее муж Пак Хэ Рён стал профессором во многом благодаря любви и поддержке со стороны жены.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь… А также брак и развод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 февраля 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 марта 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 марта 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 марта 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 марта 2021
График выхода всех сериалов
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