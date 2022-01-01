Американский анимационный сериал «Аmerican McGee’s Alice» снят по мотивам одноименной компьютерной игры. За основу сюжета взяты известные романы Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» в современной адаптации. Главная героиня страдает психическим расстройством. За несколько лет до основных событий в доме Алисы случился пожар, в котором погибли ее отец с матерью. В это время девочка спала и во сне путешествовала по Стране Чудес. Проснувшись, она сочла себя виновной в произошедшем с родителями.