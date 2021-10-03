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Все, что захочешь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все, что захочешь
Киноафиша Сериалы Все, что захочешь Сезоны Сезон 1

Все, что захочешь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Все, что захочешь»

В 1 сезоне сериала «Все, что захочешь» в центре событий оказывается повар Нина. Она счастлива в браке, успешна в профессии и без ума от своей дочери Нины, которая тоже хочет стать кондитером, как и ее родительница, и мечтает стажироваться в Париже. Но в один момент все меняется. Нина застает своего мужа в объятиях другой женщины. Не стерпев такого отношения к себе, женщина оформляет развод и начинает жизнь с чистого листа. Героиня принимает решение открыть семейное заведение общественного питания. Вскоре судьба сводит ее с интересным мужчиной по имени Альберт. Он умеет красиво ухаживать, и Нина без памяти влюбляется в него...

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Список серий 1-го сезона сериала «Все, что захочешь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2021
График выхода всех сериалов
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