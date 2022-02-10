Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Индекс страха 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Индекс страха
Киноафиша Сериалы Индекс страха Сезоны Сезон 1

The Fear Index
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Индекс страха»

В 1 сезоне сериала «Индекс страха» в центре событий оказывается талантливый ученый, который разработал управляемую Искусственным интеллектом систему, распознающую человеческий страх. Главный герой хочет использовать свое изобретение, чтобы управлять поведением игроков на финансовых рынках и заработать миллиарды. Но все происходит не совсем так, как задумывал компьютерный гений. В его жизнь вмешивается нечто, что подвергает угрозе не только бизнес-стратегию героя, но и всю его жизнь. После внезапной атаки он начинает сомневаться во всем, что видит, и убеждается в том, что кто-то его подставил.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Индекс страха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2022
Серия 4 Episode 3
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше