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Подставили! 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Подставили!
Киноафиша Сериалы Подставили! Сезоны Сезон 2

Incastrati 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Подставили!»

Во 2 сезоне сериала «Подставили!» продолжается история о двоих мужчинах, Сальво и Валентино, которые ремонтируют технику на дому. Напомним, в предыдущем сезоне мастера оказались в чудовищной ситуации – прибыв по очередному вызову, они обнаружили на полу мертвое тело. Это обстоятельство главных героев не на шутку перепугало. После того как два неудачливых механика наткнулись на место преступления, любое действие, которое они предпринимают, чтобы не оказаться подозреваемыми, приводит к еще большим неприятностям. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Подставили! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 2 Серия 1
2 марта 2023
Серия 2 Episodio 2
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2023
Серия 3 Episodio 3
Сезон 2 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4 Episodio 4
Сезон 2 Серия 4
2 марта 2023
Серия 5 Episodio 5
Сезон 2 Серия 5
2 марта 2023
Серия 6 Episodio 6
Сезон 2 Серия 6
2 марта 2023
График выхода всех сериалов
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