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Подставили! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подставили!
Киноафиша Сериалы Подставили! Сезоны Сезон 1

Incastrati 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подставили!»

В 1 сезоне сериала «Подставили!» в центре событий оказываются двое мужчин – родственники Сальво и Валентино. Они зарабатывают на жизнь ремонтом техники и часто выезжают к своим клиентам на дом. Однажды мастера попадают в ужасную ситуацию – приехав по вызову, они находят на полу мертвое тело. Испугавшись, что полицейские сочтут их причастными к преступлению, герои решают замести следы своего пребывания в доме и скрыться незамеченными. Однако из-за своей неуклюжести герои влипают в еще большие неприятности. Валентино начинает опасаться, что убийцу мужчины ищут не только детективы.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Подставили! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2022
График выхода всех сериалов
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