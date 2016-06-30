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Салам Масква 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Салам Масква
Киноафиша Сериалы Салам Масква Сезоны Сезон 1

Салам Масква 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Салам Масква»

В 1 сезоне сериала «Салам Масква» в центре событий оказались сослуживцы Рустам и Саша, которые занимаются расследованием преступлений. Первый родился на Кавказе, второй является ужасным ксенофобом. Сашу часто выгоняли с работы. Занимаясь общим делом, коллеги переходят от конфликтов на почве расизма к настоящей мужской дружбе. В каждой серии происходят новые криминальные события. Фигурантами дел становятся узбеки, таджики, вьетнамцы и представители других национальностей. Но поведение человека, его характер и склонности не зависят от происхождения. Благородные люди и злодеи встречаются среди всех. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Салам Масква» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 июля 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 июля 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 июля 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 июля 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 августа 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 августа 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 августа 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 августа 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
18 августа 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
18 августа 2016
График выхода всех сериалов
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