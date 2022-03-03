В 1 сезоне сериала «Джо против Кэрол» в центре событий оказывается заводчик тигров Джо Экзотик, на которого ополчилась зоозащитница-активистка Кэрол Баскин. Женщине, питающей слабость к диким кошкам, становится известно, что Джо Экзотик занимается разведением и использованием экзотических животных с коммерческими целями. Она готова сделать все, чтобы закрыть его бизнес. Это приводит к открытому противостоянию главных героев, которое перерастает в настоящую бойню. Каждый преследует свои правды и интересы. Экзотик собирается нанести Баскин ответный удар, желая разоблачить ее сомнительное прошлое.