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Джо против Кэрол 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джо против Кэрол
Киноафиша Сериалы Джо против Кэрол Сезоны Сезон 1

Joe vs. Carole
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джо против Кэрол»

В 1 сезоне сериала «Джо против Кэрол» в центре событий оказывается заводчик тигров Джо Экзотик, на которого ополчилась зоозащитница-активистка Кэрол Баскин. Женщине, питающей слабость к диким кошкам, становится известно, что Джо Экзотик занимается разведением и использованием экзотических животных с коммерческими целями.  Она готова сделать все, чтобы закрыть его бизнес. Это приводит к открытому противостоянию главных героев, которое перерастает в настоящую бойню. Каждый преследует свои правды и интересы. Экзотик собирается нанести Баскин ответный удар, желая разоблачить ее сомнительное прошлое.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Джо против Кэрол» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Нежелательные животные Unwanted Animals
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2022
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2022
Дон Don
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2022
Вооруженная, любящая животных, носящая кефаль гребаная звезда A Gun-Toting, Animal-Loving, Mullet-Wearing Motherf**king Star
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2022
Король тигров The Tiger King
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2022
Сказка A Fairy Tale
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Проблема во Флориде The Florida Problem
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2022
Выживает сильнейший Survival of the Fittest
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2022
График выхода всех сериалов
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