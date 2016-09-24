В 1 сезоне сериала «Любовь и море» семейная пара работает в одном и том же приморском санатории. Марина – массажистка и косметолог, а ее муж Алексей – тренер по лечебной физкультуре. В прошлом они были очень счастливы вместе, но совместный быт охладил их страсть, и отношения стали сухими и скучными. Теперь Марине приходится держать ухо востро, чтобы мужа не увела какая-нибудь симпатичная курортница. Тем более, такая кандидатура как раз появляется на горизонте – обаятельная и уверенная в себе «пантера» Лиза. Но Марина решает поступить хитро и пробудить в Леше прежние чувства с помощью ревности.