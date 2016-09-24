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Любовь и море 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Любовь и море
Киноафиша Сериалы Любовь и море Сезоны Сезон 1

Любовь и море 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь и море»

В 1 сезоне сериала «Любовь и море» семейная пара работает в одном и том же приморском санатории. Марина – массажистка и косметолог, а ее муж Алексей – тренер по лечебной физкультуре. В прошлом они были очень счастливы вместе, но совместный быт охладил их страсть, и отношения стали сухими и скучными. Теперь Марине приходится держать ухо востро, чтобы мужа не увела какая-нибудь симпатичная курортница. Тем более, такая кандидатура как раз появляется на горизонте – обаятельная и уверенная в себе «пантера» Лиза. Но Марина решает поступить хитро и пробудить в Леше прежние чувства с помощью ревности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь и море» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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