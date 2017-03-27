В 1 сезоне сериала «Две жизни» молодая девушка Анжела – дочь влиятельного и богатого предпринимателя. С детства она окружена заботой и обеспечена всем, о чем только может мечтать любой ребенок. Но в глубине души девушка несчастна. Она боится собственного отца и подозревает, что тот причастен к убийству матери. Когда у Анжелы появляется любимый мужчина Дмитрий, она начинает беспокоиться и за его жизнь. Опасения подтверждаются: сразу после свадьбы жених бесследно пропадает. Девушка сообщает о своих страхах в полицию и меняет имя по программе защиты свидетелей. Но вскоре выясняется, что программы не существует, а ее кто-то жестоко обманул.