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Две жизни 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Две жизни
Киноафиша Сериалы Две жизни Сезоны Сезон 1

Две жизни 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Две жизни»

В 1 сезоне сериала «Две жизни» молодая девушка Анжела – дочь влиятельного и богатого предпринимателя. С детства она окружена заботой и обеспечена всем, о чем только может мечтать любой ребенок. Но в глубине души девушка несчастна. Она боится собственного отца и подозревает, что тот причастен к убийству матери. Когда у Анжелы появляется любимый мужчина Дмитрий, она начинает беспокоиться и за его жизнь. Опасения подтверждаются: сразу после свадьбы жених бесследно пропадает. Девушка сообщает о своих страхах в полицию и меняет имя по программе защиты свидетелей. Но вскоре выясняется, что программы не существует, а ее кто-то жестоко обманул.

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Список серий 1-го сезона сериала «Две жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 марта 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 марта 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 марта 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2017
График выхода всех сериалов
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