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Последняя статья журналиста 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Последняя статья журналиста
Киноафиша Сериалы Последняя статья журналиста Сезоны Сезон 1

Последняя статья журналиста 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последняя статья журналиста»

В 1 сезоне сериала «Последняя статья журналиста» с началом перестройки и гласности в СССР входят в моду журналистские расследования. Амбициозный псковский корреспондент Олег Верховцев решает написать прямой репортаж из тюрьмы – из камеры приговоренных к смерти. Для достоверности он просит влиятельного друга по-настоящему посадить его за решетку по ложному обвинению. Но план неожиданно срывается, когда друга кто-то убивает. В итоге Олег застревает в тюрьме на 15 лет, оставшись без покровителя. Сфабрикованное дело выглядит так реалистично, что в невиновность парня не верят даже близкие люди.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Последняя статья журналиста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 января 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 января 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 января 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 января 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 января 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 января 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 января 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 января 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 января 2018
График выхода всех сериалов
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