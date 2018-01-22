В 1 сезоне сериала «Последняя статья журналиста» с началом перестройки и гласности в СССР входят в моду журналистские расследования. Амбициозный псковский корреспондент Олег Верховцев решает написать прямой репортаж из тюрьмы – из камеры приговоренных к смерти. Для достоверности он просит влиятельного друга по-настоящему посадить его за решетку по ложному обвинению. Но план неожиданно срывается, когда друга кто-то убивает. В итоге Олег застревает в тюрьме на 15 лет, оставшись без покровителя. Сфабрикованное дело выглядит так реалистично, что в невиновность парня не верят даже близкие люди.