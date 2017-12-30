В 1 сезоне сериала «Плохая дочь» юная студентка Александра учится на медицинском факультете и готовится стать первоклассным врачом. Она уже тщательно распланировала всю свою жизнь после получения диплома: свадьба с молодым человеком Андреем и престижная работа в одной из столичных клиник. Но этим планам не суждено сбыться. Девушка неожиданно получает трагическую новость: ее тетка, жившая в деревенской глуши, умерла, оставив без попечения троих детей. Старшей Сонечке 12 лет, Шурочке 10, а младшему Лешке всего 6 лет. Саша не может бросить их одних и решает переехать в деревню, чтобы воспитать племянников.