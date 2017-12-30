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Плохая дочь 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плохая дочь
Киноафиша Сериалы Плохая дочь Сезоны Сезон 1

Плохая дочь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плохая дочь»

В 1 сезоне сериала «Плохая дочь» юная студентка Александра учится на медицинском факультете и готовится стать первоклассным врачом. Она уже тщательно распланировала всю свою жизнь после получения диплома: свадьба с молодым человеком Андреем и престижная работа в одной из столичных клиник. Но этим планам не суждено сбыться. Девушка неожиданно получает трагическую новость: ее тетка, жившая в деревенской глуши, умерла, оставив без попечения троих детей. Старшей Сонечке 12 лет, Шурочке 10, а младшему Лешке всего 6 лет. Саша не может бросить их одних и решает переехать в деревню, чтобы воспитать племянников.

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Список серий 1-го сезона сериала «Плохая дочь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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