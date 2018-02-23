Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чёрные бушлаты 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чёрные бушлаты
Киноафиша Сериалы Чёрные бушлаты Сезоны Сезон 1

Чёрные бушлаты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чёрные бушлаты»

В 1 сезоне сериала «Черные бушлаты» Советский Союз готовится к продолжительной и кровопролитной войне с фашистскими захватчиками. Командующий Северным флотом Головин заранее понимает, что обычной регулярной армией дело не обойдется. Он создает тайное подразделение – отряд разведчиков-спецназовцев, чтобы устраивать диверсии прямо в тылу неприятеля. Группу возглавляет старшина Леонтьев. Первое же задание отряда может переломить ход сражения и дать советским войскам преимущество. Ребята должны пробраться в лагерь немцев и выяснить, где именно скрывается артиллерийская батарея, чтобы открыть по ней огонь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Чёрные бушлаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2018
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше