В 1 сезоне сериала «Черные бушлаты» Советский Союз готовится к продолжительной и кровопролитной войне с фашистскими захватчиками. Командующий Северным флотом Головин заранее понимает, что обычной регулярной армией дело не обойдется. Он создает тайное подразделение – отряд разведчиков-спецназовцев, чтобы устраивать диверсии прямо в тылу неприятеля. Группу возглавляет старшина Леонтьев. Первое же задание отряда может переломить ход сражения и дать советским войскам преимущество. Ребята должны пробраться в лагерь немцев и выяснить, где именно скрывается артиллерийская батарея, чтобы открыть по ней огонь.