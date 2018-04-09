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Частица вселенной 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Частица вселенной
Киноафиша Сериалы Частица вселенной Сезоны Сезон 1

Частица вселенной 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Частица вселенной»

В 1 сезоне сериала «Частица Вселенной» бывший бизнесмен Андрей Каманин решает изменить свою жизнь и вступает в отряд космонавтов. Он проходит сложное обучение и осваивает космическую оптику. Однажды мужчина узнает, что его кандидатуру утвердили в первый настоящий полет. В числе участников международной команды он должен отправиться на МКС, чтобы решить возникшую там техническую проблему. Андрей сообщает радостную новость своей супруге Наде. Но ее реакция становится ударом для космонавта. Женщина признается, что полюбила другого, поэтому не собирается дожидаться его возвращения на Землю. Однако он просит любимую повременить с разводом.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Частица вселенной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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