В 1 сезоне сериала «Частица Вселенной» бывший бизнесмен Андрей Каманин решает изменить свою жизнь и вступает в отряд космонавтов. Он проходит сложное обучение и осваивает космическую оптику. Однажды мужчина узнает, что его кандидатуру утвердили в первый настоящий полет. В числе участников международной команды он должен отправиться на МКС, чтобы решить возникшую там техническую проблему. Андрей сообщает радостную новость своей супруге Наде. Но ее реакция становится ударом для космонавта. Женщина признается, что полюбила другого, поэтому не собирается дожидаться его возвращения на Землю. Однако он просит любимую повременить с разводом.