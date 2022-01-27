В 1 сезоне сериала «Еда с собой с Лизой Линг» в центре событий оказывается американская журналистка, телеведущая и актриса Лиза Линг. В 30-е годы ее дедушка открыл первый китайский ресторан в штате Калифорния. Теперь Лиза проводит обширное исследование азиатской кухни на просторах США. Она отправляется в длительное турне, где будет освещать традиции восточной кухни, представлять зрителям лучшие азиатские рестораны Америки и праздновать радость, которую неизменно приносит коробочка с едой навынос. В своем проекте Лиза отметит вклад, который сделали американцы азиатского происхождения, в гастрономическую культуру страны.