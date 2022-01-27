Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Еда с собой с Лизой Линг 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еда с собой с Лизой Линг
Киноафиша Сериалы Еда с собой с Лизой Линг Сезоны Сезон 1

Take Out with Lisa Ling
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еда с собой с Лизой Линг»

В 1 сезоне сериала «Еда с собой с Лизой Линг» в центре событий оказывается американская журналистка, телеведущая и актриса Лиза Линг. В 30-е годы ее дедушка открыл первый китайский ресторан в штате Калифорния. Теперь Лиза проводит обширное исследование азиатской кухни на просторах США. Она отправляется в длительное турне, где будет освещать традиции восточной кухни, представлять зрителям лучшие азиатские рестораны Америки и праздновать радость, которую неизменно приносит коробочка с едой навынос. В своем проекте Лиза отметит вклад, который сделали американцы азиатского происхождения, в гастрономическую культуру страны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Еда с собой с Лизой Линг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше