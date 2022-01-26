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Астрид и Лилли спасают мир 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Астрид и Лилли спасают мир
Киноафиша Сериалы Астрид и Лилли спасают мир Сезоны Сезон 1

Astrid & Lilly Save the World
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Астрид и Лилли спасают мир»

В 1 сезоне сериала «Астрид и Лилли спасают мир» события разворачиваются в старшей школе. Астрид и Лилли всегда слыли одиночками и нередко подвергались насмешкам со стороны сверстников. Самовлюбленные одноклассники без тени милосердия и сострадания издевались над ними. Но все меняется после того, как школьницы находят волшебный портал, ведущий в неизвестность. Любознательные девчонки, не сумев справиться с соблазном, открыли дверь, которая вела в другое измерение, кишащее кровожадными чудовищами. Здесь Астрид и ее подруге пришлось вступить в неравный поединок с разъяренными существами.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Астрид и Лилли спасают мир График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тонтум Tontoom
Сезон 1 Серия 1
26 января 2022
Зубы Teeth
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2022
Амигдала Amygdala
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2022
Одно ребро One Rib
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2022
А-борг A-borg
Сезон 1 Серия 5
23 февраля 2022
Ноготь Toenail
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2022
Губы Lips
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2022
Волосы Hair
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2022
Доппелькопф Doppelkopfel
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2022
Внутренности Guts
Сезон 1 Серия 10
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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