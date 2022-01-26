В 1 сезоне сериала «Копы-новички» в центре событий оказывается образцовый первокурсник Ви Сон Хён, который приступил к обучению в Корейском государственном университете для полицейских. Юный герой глубоко уважает своего отца, комиссара полиции Кенги Донбу, и твердо намерен продолжить его дело. Однако уже в начале своего пути юноша сталкивается с препятствиями. Его жизнь меняется после встречи с женщиной по имени Го Ын Ган. В центре событий оказываются и другие ребята, родившиеся в начале нулевых. Будущие полицейские отстаивают свои взгляды в одном из самых консервативных корейских колледжей.