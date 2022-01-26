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Копы-новички 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Копы-новички
Киноафиша Сериалы Копы-новички Сезоны Сезон 1

Rookie Cops
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Копы-новички»

В 1 сезоне сериала «Копы-новички» в центре событий оказывается образцовый первокурсник Ви Сон Хён, который приступил к обучению в Корейском государственном университете для полицейских. Юный герой глубоко уважает своего отца, комиссара полиции Кенги Донбу, и твердо намерен продолжить его дело. Однако уже в начале своего пути юноша сталкивается с препятствиями. Его жизнь меняется после встречи с женщиной по имени Го Ын Ган. В центре событий оказываются и другие ребята, родившиеся в начале нулевых. Будущие полицейские отстаивают свои взгляды в одном из самых консервативных корейских колледжей.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Копы-новички График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 февраля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 февраля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 марта 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 марта 2022
График выхода всех сериалов
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