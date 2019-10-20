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Не приходи ко мне во сне 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не приходи ко мне во сне
Киноафиша Сериалы Не приходи ко мне во сне Сезоны Сезон 1

Не приходи ко мне во сне 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не приходи ко мне во сне»

В 1 сезоне сериала «Не приходи ко мне во сне» Леся всегда мечтала о певческой карьере, но продюсерам больше приглянулась ее раскрепощенная сестра Вероника. В это же время в жизни Вероники случается череда трагических событий. Один за другим гибнут ее ближайшие друзья, а сама девушка попадает в серьезную автокатастрофу. Ей чудом удается уцелеть. Леся понимает, что начинают сбываться события, которые она видела в своих снах. Героине кажется, что ее зависть к успеху сестры спровоцировала ряд несчастий. Или же она страдает от шизофрении, и на самом деле является жестокой убийцей? Следователь Трошин поможет сестрам по всем разобраться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Не приходи ко мне во сне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2019
График выхода всех сериалов
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