В 1 сезоне сериала «Не приходи ко мне во сне» Леся всегда мечтала о певческой карьере, но продюсерам больше приглянулась ее раскрепощенная сестра Вероника. В это же время в жизни Вероники случается череда трагических событий. Один за другим гибнут ее ближайшие друзья, а сама девушка попадает в серьезную автокатастрофу. Ей чудом удается уцелеть. Леся понимает, что начинают сбываться события, которые она видела в своих снах. Героине кажется, что ее зависть к успеху сестры спровоцировала ряд несчастий. Или же она страдает от шизофрении, и на самом деле является жестокой убийцей? Следователь Трошин поможет сестрам по всем разобраться.